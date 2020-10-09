الدوحة تستضيف المباريات المتبقية لمنطقة الشرق

ستقام المباريات المتبقية من منافسات منطقة الشرق ضمن دوري أبطال آسيا والمعلقة منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العاصمة القطرية الدوحة، بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي الجمعة.

وذكر الاتحاد القاري في بيان أنه "بعد اتفاق بين الاتحاد الآسيوي والاتحاد القطري لكرة القدم.. ستقام المباريات بين 18 نوفمبر و13 ديسمبر 2020، بعد الاستكمال الناجح لمباريات الغرب في قطر" بنظام التجمع.

وكانت منافسات الغرب انتهت بتأهل برسبوليس الإيراني إلى المباراة النهائية على حساب النصر السعودي، بركلات الترجيح الأسبوع الماضي في نصف النهائي وراء أبواب موصدة تفاديا لتفشي الفيروس.

بيان صحفي | منافسات دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 18 تشرين الثاني/نوفمبر ولغاية 13 كانون الأول/ديسمبر.https://t.co/USXqf96E2Q — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) October 9, 2020

في المقابل، ذكر الاتحاد القطري أن المباريات "ستقام وسط إجراءات طبية مشددة" لضمان صحة المشاركين على غرار مباريات الغرب التي استمرت في الفترة بين 14 سبتمبر و3 أكتوبر الجاري.

وقال في بيان إن المباريات ستقام "بمشاركة 16 فريقا من ست دول هي الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان وماليزيا وتايلاند، للفوز بمقعد منطقة الشرق لمواجهة بطل غرب القارة في نهائي البطولة الأعرق على مستوى الأندية الآسيوية في التاسع عشر من ديسمبر المقبل".

وأضاف أن "الاتحاد الآسيوي طلب من القطري استضافة مباريات أندية شرق القارة بعد النجاح المنقطع النظير الذي حققته الدوحة في تنظيم منافسات دوري أبطال آسيا لغرب القارة"، معتبرا ان موافقة قطر جاءت "لمساعدة الاتحاد الآسيوي على إتمام منافسات البطولة القارية وفق الجدول الزمني المقرر".

المصدر: "وكالات"