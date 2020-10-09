ضربة موجعة لميلان بشأن إبراهيموفيتش قبل ديربي إيطاليا

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم الخميس أن نجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لا يزال مصابا بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتائج الاختبارات التي خضع لها إيجابية.

ويبدو أن إبراهيموفيتش لن يلحق بديربي مدينة ميلانو ضد الجار إنتر في 17 أكتوبر الحالي. ويتعين على إبراهيموفيتش، الذي دخل الحجر الصحي قبل أسبوعين بعد اكتشاف إصابته بالفيروس، أن يحصل على نتيجة سلبية مرتين ليتمكن من العودة إلى تشكيلة ميلان.

Zlatan Ibrahimovic sigue positivo a COVID19 https://t.co/nIqZo6GAzY — GSG (@HispanosNEW) October 9, 2020

من جانب آخر، أعلن إنتر أن لاعبي الوسط البلجيكي راديا ناينغولان وروبرتو غاليارديني مصابان هما الآخران بـ"كوفيد-19".

ويواصل المدافع البرازيلي ليو دوارتي، الذي كان اختباره الأخير إيجابيا أيضا، الحجر الصحي، فيما جاءت نتائج بقية اللاعبين سلبية وفقا لما ذكره النادي.

وكان النادي اللومباردي قد أعلن في 24 سبتمبر الماضي أن "إيبرا" مصاب بفيروس "كوفيد-19"، ليغيب عن أربع مباريات نجح زملاؤه بتحقيق الانتصار فيها.

وعلى الرغم من غيابه، حقق ميلان بداية جيدة هذا الموسم، باحتلاله وصافة الدوري الإيطالي بعد فوزه في مبارياته الثلاث وبلوغه دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

This animal cannot be tamed pic.twitter.com/iBZQyrauxo — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 2, 2020

ونشر اللاعب البالغ من العمر 39 عاما والمثير للجدل والمعروف بتصريحاته النارية قبل قرابة أسبوع مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتدرب في المنزل.

وكان اللاعب قد مدد عقده مع ميلان لموسم واحد مقابل سبعة ملايين يورو (8,3 مليون دولار).

المصدر: "أ ف ب"