فيديو يثير الجدل مجددا حول ميسي وعلاقته ببرشلونة

أثار غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن الغلاف الخارجي لفيديو القائمة النهائية لبرشلونة في موسم 2020-2021 حالة من الجدل بين جماهير النادي على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر النادي الكتالوني مساء الخميس، مقطع فيديو على صفحته الرسمية عبر "تويتر"، لتقديم جميع اللاعبين، والمفاجأة كانت أن النادي لم يضع صورة قائد الفريق على غلاف الفيديو.

وأثار الأمر العديد من التساؤلات حول غياب أهم لاعب عن الظهور وهو الذي اعتاد تصدر أغلفة وإعلانات برشلونة في كل المناسبات.

بالمقابل ظهر في غلاف المقطع كل من أنسو فاتي، وأنطوان غريزمان، وجيرارد بيكيه، والحارس تير شتيغن.

🔥 LA PLANTILLA OFICIAL DEL BARÇA 2020/21 🔥 pic.twitter.com/DyF6Pj3Dlu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 8, 2020

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إضافة لذلك ظهر جميع اللاعبين وهم يمرحون ويضحكون أثناء تغيير قميص برشلونة للنسخة الجديدة، أو حمل أشياء مثلما فعل سيرجينو ديست، إذ رفع علم بلاده، باستثناء ميسي الذي ظهر لثوان قليلة، دون أي تفاعل مع المقطع.

ورجح البعض أن ميسي لم يشارك في تسجيل هذا المقطع الدعائي، واستعانوا بصورة قديمة للمهاجم الأرجنتيني الذي بدى بها بلحيته الطويلة والتي تخلص منها مؤخرا، في ظل علاقته المتوترة مع مسؤولي النادي في الآونة الأخيرة، التي نتج عنها رغبة نجم الفريق بالرحيل عن أسوار "كامب نو" هذا الصيف.

فيما أرجع البعض الأمر لأسباب إعلانية، لا سيما أن ميسي لديه عقد مع شركة أديداس، فيما الراعي الرسمي للنادي الكتالوني هو شركة أخرى "نايكي"، إلا أن ميسي ظهر في سبتمبر الماضي بالغلاف الدعائي لقميص الفريق الأول.

وتحدث البعض أن الإعلان لربما تم تصويره خلال اليومين الماضيين، في الفترة التي غاب فيها ميسي من أجل مشاركة منتخب بلاده في تصفيات مونديال قطر 2022، ولكن الأمر لم يحدث مع اللاعبين الدوليين الباقين المستدعين لمنتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي.

ليبقى الأمر محل تساؤل بين عشاق برشلونة، حول أسباب غياب ميسي عن الصورة الدعائية للموسم الجديد، وهل هي إشارة لما حدث مؤخرا من محاولة النجم الخروج والرحيل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل أن يؤكد استمراره في صفوف النادي الكتالوني، ورفضه فكرة الذهاب للمحاكم ضد ناديه الذي لعب له طوال 20 عاما.

المصدر: twitter\FCBarcelona







