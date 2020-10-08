"أسود الرافدين" يواجهون "العنابي" تحضيرا لنهائيات آسيا تحت 19 عاما

يخوض منتخب شباب العراق تحت 19عاما مباراتين وديتين في 14 و17 من نوفمبر المقبل، ضمن التحضيرات النهائية لبطولة آسيا المؤجلة حتى مطلع 2021.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الخميس في بيان صحفي، أنه "تلقى دعوة رسمية من الاتحاد القطري لإقامة مباراتين وديتين مع منتخب شباب قطر في الدوحة، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات آسيا تحت 19 عاماً".

وأضاف، أنه "وافق على طلب الجانب القطري لخوض المباراتين اللتين ستجريان في 14 و17 من نوفمبر المقبل".

وأشار إلى أن "المباراتين ستكونان بداية للتحضيرات الحقيقية لليوث الرافدين لبطولة آسيا تحت 19 سنة".

المصدر: RT