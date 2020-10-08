مقاتلة روسية: "حبيب سينقض على غايتجي حتى الموت".. فيديو

كشفت ممثلة روسيا في اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة ليانا دجودجوا، عن توقعاتها للنزال المرتقب بين مواطنها حبيب نور محمدوف، والأمريكي جاستن غايتجي في 24 أكتوبر الجاري.

ونقل الموقع الرياضي الروسي " championat" عن ليانا دجودجوا، قولها: "أعتقد أن حبيب، كما هي الحال دائما في نزالاته، سيسقط خصمه على أرض الحلبة وسينقض عليه حتى الموت. غايتجي لن يكون استثناء، على الرغم من أنه مقاتل جيد جدا. لكنه غير قادر على مقاومة حبيب، لديه فرص في القتال واقفا، ولكن في المصارعة ليس لديه أي فرصة على الإطلاق".

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يذكر أن ليانا دجوجوا، البالغة من العمر 25 عاما، حققت 8 انتصارات مقابل ثلاث هزائم حتى الآن خلال مسيرتها الاحترافية، وستشارك في دورة "UFC 254" للفنون القتالية المختلطة، التي ستقام يوم 24 أكتوبر الجاري، في "جزيرة القتال - Fight Island" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

المصدر: وكالات