جورجيا تقترب من الحلم الأوروبي على حساب بيلاروس

أصبح منتخب جورجيا علة بعد خطوة من بلوغ نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على بيلاروس (1-0) اليوم الخميس في المراحلة الأولى للملحق المؤهل لـ"يورو 2020".

ويعود الفضل في انتصار جورجيا تورنيكه أوكرياشفيلي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لبلاده من ضربة جزاء مبكرا في الدقيقة السابعة من بداية المباراة.

وسيكون منتخب جورجيا على موعد، الشهر المقبل مع الفائز من مواجهة منتخبي مقدونيا الشمالية وكوسوفو، التي ستجري في وقت لاحق اليوم أيضا، وذلك لتحديد الصاعد لنهائيات "يورو 2020" التي تأجلت لصيف العام المقبل.

المصدر: وكالات