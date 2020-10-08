 
مباشر

لصوص يقتحمون منزل كريستيانو رونالدو بسبب المرآب المفتوح

الرياضة

لصوص يقتحمون منزل كريستيانو رونالدو بسبب المرآب المفتوح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ow9c

تعرض منزل نجم الكرة البرتغالية ومهاجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو في مدينة "فونشال" لعملية سطو أثناء خوض "الدون" مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا الودية أمس الأربعاء.

وشارك رونالدو في المباراة الودية التي يستعد من خلالها المنتخبين للمواجهات القادمة في بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي على ملعب "جوزيه ألفالادي" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

لصوص يقتحمون منزل كريستيانو رونالدو بسبب المرآب المفتوح
إقرأ المزيد
رونالدو يحقق رقما مميزا بعد سن الثلاثين
رونالدو يحقق رقما مميزا بعد سن الثلاثين

وذكرت صحيفة محلية أن السارق انتهز الفرصة للدخول من خلال مرآب السيارات عندما فتحه عامل صيانة.

ويقال إن قميص يوفنتوس الموقع والذي تصل قيمته حوالي 180 جنيها إسترلينيا كان من بين الأشياء التي تم سرقتها إضافة لممتلكات صغيرة أخرى.

وحسب تقرير الشرطة البرتغالية فإن هوية اللص باتت معروفة، من خلال كاميرات المراقبة المحيطة في المنزل، لكن لم يتم حتى الآن إلقاء القبض على المجرم ومازال التحقيق جار.

المصدر: dailymail.co.uk

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا