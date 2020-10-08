تغريم السهلاوي 50 ألف ريال بسبب "تغريدات غير أخلاقية"

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، غرامة مالية على محمد السهلاوي مهاجم التعاون، بقيمة 50 ألف ريال، إثر تغريدات نشرها عبر حسابه الشخصي في "تويتر".

ووصفت اللجنة الانضباطية تغريدات لاعب النصر السابق التي نشرها يوم 27 سبتمبر الماضي، في أعقاب خروج فريقه من ثمن النهائس لدوري أبطال آسيا 2020، بغير الأخلاقية، مشيرة إلى أن قرارها قابل للاستئناف.

#عاجل| لجنة الانضباط في اتحاد القدم السعودي تغرم محمد السهلاوي 50 ألف ريال، بشأن تصريحات تضمنت عبارات غير أخلاقية من خلال حسابه على"تويتر". — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) October 8, 2020

وكان السهلاوي دخل في جدال مع عدد من أنصار جماهير فريقه السابق، بعد انتقاده الحكم الذي أدار مباراة التعاون التي خسرها أمام النصر بهدف دون رد، وغادر على إثرها البطولة القارية.