 
مباشر

تغريم السهلاوي 50 ألف ريال بسبب "تغريدات غير أخلاقية"

الرياضة

تغريم السهلاوي 50 ألف ريال بسبب
twitter/altaawounfc
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ow96

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، غرامة مالية على محمد السهلاوي مهاجم التعاون، بقيمة 50 ألف ريال، إثر تغريدات نشرها عبر حسابه الشخصي في "تويتر".

ووصفت اللجنة الانضباطية تغريدات لاعب النصر السابق التي نشرها يوم 27 سبتمبر الماضي، في أعقاب خروج فريقه من ثمن النهائس لدوري أبطال آسيا 2020، بغير الأخلاقية، مشيرة إلى أن قرارها قابل للاستئناف.

وكان السهلاوي دخل في جدال مع عدد من أنصار جماهير فريقه السابق، بعد انتقاده الحكم الذي أدار مباراة التعاون التي خسرها أمام النصر بهدف دون رد، وغادر على إثرها البطولة القارية. 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا