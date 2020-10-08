ضم محمد صلاح لقائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "يويفا"، عن قائمة نادي ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2020-2021 والتي ستشارك بداية من دور المجموعات.

وشهدت القائمة غياب مهاجم نادي ليفربول الشاب، هاري ويلسون، الذي من المتوقع أن يرحل عن صفوف الريدز خلال الأيام القليلة المقبلة.

بينما ضم المدرب الألماني يورغن كلوب، جناح الفريق الأول ومنتخب سويسرا، شيردان شاكيري، رغم عدم مشاركته المستمرة في المباريات مع الفريق كأساسي، ويخضع شاكيري حاليا لفترة الحجر الصحي نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

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وجاء النجم المصري محمد صلاح مهاجم وهداف ليفربول على رأس القائمة المعلنة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مع ضم الوافدين الجدد تياغو ألكانتارا، ديوغو جوتا وكوستاس تسيميكاس.

وأتت قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا كالتالي:



حراسة المرمى: أليسون، أدريان، كيليهير.

الدفاع: فان دايك، أرنولد، ماتيب، جوميز، تسيميكاس، روبرتسون.

الوسط: تياجو، فابينيو، فينالدوم، كيتا، ميلنر، هندرسون، فيرمينو، ماني، تشامبرلين، شاكيري.

الهجوم: مينامينو، محمد صلاح، جوتا، أوريجي، إليوت.

وأسفرت القرعة التي أجريت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية الأسبوع الماضي، عن وقوع ليفربول في المجموعة الرابعة مع كل من أتالانتا وأياكس وميتلاند.

وينطلق دور المجموعات في 20 أكتوبر الجاري، على أن يبدأ "الريدز" مشواره أمام نظيره الهولندي أياكس أمستردام يوم 21 أكتوبر.

المصدر: "وكالات"