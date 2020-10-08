تركي آل الشيخ يعلن بدء تطوير ناديه الإسباني

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، ورئيس نادي ألميريا الإسباني، تدشين المرحلة الأولى من تطوير استاد ألميريا الإسباني.

وكتب "آل الشيخ" عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "غدا (الخميس) إن شاء الله، المؤتمر الكبير لتدشين المرحلة الأولى من تطوير ستاد ألميريا، بين محمد العاصي المدير التنفيذي لنادينا، وعمدة المدينة رامون فيرنانديز باتشيكو، وهذه خطوة من خطوات التطوير التي نقوم بها لمدينة ألميريا الحبيبة ولجمهور النادي".

وتابع: "والحمدلله الآن الفريق من ضمن مصاف الفرق المنافسة، وتحتوي تشكيلته على نجوم دوليين، ويعتبر من أصغر الفرق في معدل الأعمار في إسبانيا كلها بكل درجاتها.. وحققنا في سوق الانتقالات أرقاما قياسية في بيع اللاعبين، واستقطاب أكثر من 18 نجما في ميركاتو واحد".

وأضاف: "ونخطط بإذن الله لما هو أجمل للنادي وأهل المدينة والجمهور.. بالتوفيق إن شاء الله".

غدا ان شاءالله المؤتمر الكبير لتدشين المرحلة الاولى من تطوير استاد الميريا بين محمد العاصي المدير التنفيذي لنادينا وعمدة... تم النشر بواسطة ‏تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‏ في الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٠

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وأتم نادي ألميريا الشهر الماضي الاتفاق مع فريق بنفيكا لبيع هدافه، داروين نونيز، إلى النادي البرتغالي في صفقة قياسية، وتعد الأضخم في تاريخ الدوري البرتغالي.

ونافس ألميريا حتى وصوله إلى التصفيات النهائية على الصعود للدوري الإسباني للدرجة الأولى "لا ليغا" لكنه لم يوفق، في أول موسم له مع المالك الجديد آل الشيخ.

المصدر: facebook\Turkialalshik