مدرب المنتخب الإسباني يعلق على أداء رونالدو ولا ينسى ميسي

أشاد مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم، لويس إنريكي، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي ليضيفه على قائمة الأفضل في العالم جنبا إلى جنب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال إنريكي، في تصريحات عشية مواجهة المنتخبين الودية التي انتهت بالتعادل السلبي: "لا أعتقد أنه من الجيد أن أعلق هنا مجددا حول من هو اللاعب الأفضل في العالم بالنسبة لي، الأمر لا يقبل النقاش، قلتها مرارا إن ميسي هو الأفضل، ولكن كريستيانو يستحق الثناء أيضا".



وأضاف: "اللاعبان قدوة للجميع في الحفاظ على المستوى والحافز والقدرة والتنافسية لتحقيق التحديات والأهداف لسنوات طويلة".

Luis Enrique: 'Cristiano Ronaldo y Messi son ejemplos de jugadores top'https://t.co/IR4LSBKiYo — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 7, 2020

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وأكد إنريكي إعجابه بأداء رونالدو: "أعتقد أن أبرز شيء بشأن رونالدو أنه رغم مرور السنوات، إلا أنه يواصل تقديم أفضل المستويات، الأمر ذاته ينطبق على ليونيل ميسي".

وأضاف مدرب برشلونة السابق: "الأرقام تؤكد ما أقول، وتبرهن أن الزمن لم يؤثر على ميسي ورونالدو حتى الآن".

يذكر أن رونالدو أكمل بمشاركته في المباراة الودية أمام إسبانيا أمس الأربعاء، 300 مباراة مع الفرق والمنتخب البرتغالي، منذ أن أتم عامه الثلاثين.

المصدر: record.com