هدية رونالدو.. ورسالة راموس في غرفة الملابس (صورة وفيديو)

شهدت مباراة إسبانيا والبرتغال الودية التي استضافها ملعب جوزيه ألفالادي في العاصمة البرتغالية لشبونة لقاء جديد بين قائد ريال مدريد سيرخيو راموس ونجم الملكي السابق كريستيانو رونالدو.

ولم يتقابل الثنائي على أرض الملعب، إذ خرج رونالدو من الملعب في الدقيقة 73 من عمر المباراة ليحل مكانه جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد، فيما جلس راموس على مقاعد بدلاء منتخب الماتادور حتى الدقيقة 82، قبل أن يدخل بديلا لزميله إيريك غارسيا.

والتقطت الكاميرات حديثا بين النجمين في الممر المؤدي للملعب عقب عناق حار بينهما، رغم عدم لقائهما على أرض الملعب.

La imagen que los Madridistas querían ver. 🥺



El abrazo de Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos. pic.twitter.com/TnJAqVqFcF — FAN Fútbol 🌟 (@FANFutbol__) October 7, 2020

ونشر راموس صورته، مع زميليه السابقين في ريال مدريد رونالدو وبيبي عقب المباراة، وظهر راموس في الصورة وهو يتلقى من رونالدو هدية عبارة عن قميصه ووجه راموس رسالة للثنائي البرتغالي قائلا: "ما زلنا بجوار بعضنا البعض.. والمزيد لا يزال سيأتي.. سعيد برؤيتكما يا أصدقائي كريستيانو وبيبي".

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وسبق أن تزامل رونالدو مع راموس من 2009 وحتى 2018، قبل أن ينتقل "الدون" إلى يوفنتوس الإيطالي.



بينما لعب بيبي بقميص ريال مدريد من 2007 حتى 2017، ثم انتقل إلى بشكتاش التركي، قبل أن يرتدي قميص بورتو البرتغالي في 2019.

يذكر أن المواجهة بين البرتغال وإسبانيا انتهت بالتعادل الأربعاء، ضمن تحضيرات ما قبل بطولة دوري الأمم الأوروبية.

المصدر: instagram\sergioramos