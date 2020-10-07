الإثيوبية غيدي تحقق رقما قياسيا عالميا في سباق خمسة آلاف متر

حطمت الإثيوبية ليتيسنبيت غيدي، الرقم القياسي العالمي لسباق خمسة آلاف متر، بقطعها مسافة السباق الذي أقيم اليوم الأربعاء في فالنسيا الإسبانية، بزمن 14:06.65 دقيقة.

ومحت غيدي (22 عاما)، الرقم القياسي السابق، المسجل باسم مواطنتها تيرونيش ديبابا في العام 2008 (14:11.15 دقيقة).

NEW WORLD RECORD!



Ethiopia’s Letesenbet Gidey runs 14:06.65 to break Tirunesh Dibaba’s 14:11.15 women’s 5,000m world record, which had stood since 2008. pic.twitter.com/ELCBPhZmcB — Chris Chavez (@ChrisChavez) October 7, 2020

ونجحت غيدي، بطلة العالم للناشئين عامي 2015 و2017 في فئة سباق اختراق الضاحية، في الحفاظ على أداء عال حتى الأمتار الأخيرة لتحطيم رقم ديبابا.

وهو الإنجاز الأول لغيدي في مسيرتها الاحترافية بعد عام على اكتفائها بالميدالية الفضية في سباق عشرة آلاف متر في بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة خلف الهولندية سيفان حسن.

المصدر: وكالات





