الأوغندي جوشوا تشيبتيجي يحطم الرقم العالمي لسباق عشرة آلاف متر

حطم الأوغندي جوشوا تشيبتيجي، اليوم الأربعاء، الرقم العالمي لسباق عشرة آلاف متر في فالنسيا، بعدما سجل 26 دقيقة و11.02 ثانية.

وكان الإثيوبي كنينيسا بيكيلي، يملك الرقم القياسي منذ 2005، والبالغ 26 دقيقة و17.53 ثانية، قبل أن يحطمه تشيبتيجي (24 عاما)، في حدث في فالنسا أمام 400 شخص فقط منهم الرعاة والصحفيون والعاملون.

Two Bekele world records gone in less than 2 months! Joshua Cheptegei runs 26:11.02 to smash the 10,000m world record by over six seconds pic.twitter.com/Fpn28s7aku — FloTrack (@FloTrack) October 7, 2020

المصدر: رويترز