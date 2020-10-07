 
مباشر

الأوغندي جوشوا تشيبتيجي يحطم الرقم العالمي لسباق عشرة آلاف متر

الرياضة

الأوغندي جوشوا تشيبتيجي يحطم الرقم العالمي لسباق عشرة آلاف متر
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ow22

حطم الأوغندي جوشوا تشيبتيجي، اليوم الأربعاء، الرقم العالمي لسباق عشرة آلاف متر في فالنسيا، بعدما سجل 26 دقيقة و11.02 ثانية.

وكان الإثيوبي كنينيسا بيكيلي، يملك الرقم القياسي منذ 2005، والبالغ 26 دقيقة و17.53 ثانية، قبل أن يحطمه تشيبتيجي (24 عاما)، في حدث في فالنسا أمام 400 شخص فقط منهم الرعاة والصحفيون والعاملون.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا