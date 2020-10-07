"رولان غاروس".. دجوكوفيتش إلى نصف النهائي للمرة العاشرة

بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش، نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، للمرة العاشرة في مسيرته، بفوزه على الإسباني بابلو بوستا، بثلاث مجموعات لواحدة اليوم الأربعاء.

وعانى دجوكوفيتش (33 عاما)، المصنف أولا عالميا، كثيرا خلال المباراة وخصوصا في مجموعتها الأولى حيث كان مستواه متوسطا وتأثر بآلام في العنق والظهر والكوع.

واحتاج الصربي إلى ثلاث ساعات وعشر دقائق لتحقيق فوزه الرابع على بوستا، بنتيجة 4-6، و6-2، و6-3، و6-4، في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

Nole never in doubt.@DjokerNole fills the final spot in the semi-finals 4-6 6-2 6-3 6-4 over Carreno Busta.#RolandGarrospic.twitter.com/8NiH5Emd41 — Roland-Garros (@rolandgarros) October 7, 2020

وضرب دجوكوفيتش، الذي بلغ نصف النهائي للمرة الـ38 في "الغراند سلام" حيث يسعى إلى لقبه الثامن عشر والثاني في "رولان غاروس" بعد 2016، موعدا في الدور نصف النهائي مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الذي تغلب على الروسي أندريه روبليف 7-5 و6-2 و6-3.

المصدر: وكالات