صاحب ركلة الجزاء الشهيرة بانينكا في العناية المركزة

أدخل لاعب الوسط المهاجم في المنتخب التشيكوسلوفاكي لكرة القدم السابق، أنتونين بانينكا، المرتبطة باسمه الطريقة الشهيرة لتنفيذ ركلات الجزاء، الى العناية المركزة جراء إصابته بكورونا.

وقال ناديه السابق بوهيميانز في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء: "تم نقل أنتونين بانينكا إلى غرفة العناية المركزة اليوم وهو في حالة حرجة"، مضيف: "قاوم، توندو" في إشارة إلى لقبه.

وولد بانينكا في براغ في العام 1948، وفاز بلقب كأس أوروبا مع منتخب تشيكوسلوفاكيا عام 1976 حين سجل ركلة الجزاء الترجيحية الحاسمة على حساب ألمانيا (5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 2-2)، بطريقة خادعة (ساقطة) باتت تعرف باسمه.

فبدلا أن يسدد بقوة في الشباك، خدع بانينكا الحارس بإسقاطه الكرة في منتصف المرمى، وباتت هذه اللمحة الفنية معروفة باسمه وقد نفذها العديد من اللاعبين من بعده، أبرزهم الفرنسي زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 2006 أمام إيطاليا، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والإيطالي أندريا بيرلو وغيرهم.

يشار إلى أن التشيك وبعد أن نجحت في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد بعد بداية الجائحة، تشهد حاليا ارتفاعا حادا في الإصابات يوميا، وسجلت أمس الثلاثاء أعلى رقم مع 4457 إصابة.

المصدر: وكالات