فيروس كورونا يبعد أرمسترونغ عن مواجهة فاصلة لمنتخب اسكتلندا

يغيب لاعب الوسط ستيوارت أرمسترونغ، عن المواجهة الفاصلة لمنتخب بلاده اسكتلندا غدا الخميس أمام إسرائيل، في الملحق نصف النهائي لتصفيات بطولة أوروبا، عقب إصابته بفيروس كورونا.

وتم أيضا استبعاد زميليه كيران تيرني، وريان كريستي، لاختلاطهما باللاعب البالغ عمره 28 عاما.

وأكد الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم في بيان اليوم الأربعاء، أن الثلاثي سيغيب أيضا عن مباراتي دوري الأمم الأوروبية أمام سلوفاكيا في الـ11 من الشهر الحالي، وجمهورية التشيك بعدها بثلاثة أيام.

وأضاف الاتحاد: "أصيب أرمسترونغ بكوفيد-19.. وكانت نتيجته سلبية عند وصوله إلى مركز أوريام يوم الاثنين، لكن الاختبار الإضافي الذي يجريه الاتحاد الأوروبي أثبت أن عينته تحولت لإيجابية هذا الصباح".

وسيخضع أرمسترونغ للعزل لمدة عشرة أيام بداية من يوم خضوعه للاختبار أمس الثلاثاء.

ويمكنه العودة للمشاركة مع فريقه ساوثهامبتون في مباراته المقبلة على أرض تشيلسي في 17 أكتوبر الحالي ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: رويترز