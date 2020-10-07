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اليوناني تسيتسيباس يطيح بالروسي روبليف خارج "رولان غاروس"

الرياضة

اليوناني تسيتسيباس يطيح بالروسي روبليف خارج
AFP
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أطاح اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، بالروسي أندريه روبليف خارج بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، بفوزه عليه اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعتهما في الدور ربع النهائي.

واحتاج النجم اليوناني المصنف سادسا عالميا، لساعة واحدة و57 دقيقة، ليتغلب على منافسه الروسي المصنف 14 عالميا، بثلاث مجموعات دون رد، تفاصيلها 7-5، 6-2، و6-3.

وينتظر تسيتسيباس في الدور نصف النهائي، الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الصنف أولا عالميا، والإسباني بابلو كارينو بوستا، المصنف 18.

تجدر الإشارة إلى أن روبليف (22 عاما)، حقق إنجازا شخصيا في النسخة الحالية من بطولة فرنسا المفتوحة، بوصوله لدور الثمانية للمرة الأولى في مسيرته.

المصدر: sportbox.ru

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