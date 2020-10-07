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فضيحة "سائق غاضب" في بطولة العالم للكارتينغ بإيطاليا (فيديو)

الرياضة

فضيحة
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وقع إشكال في بطولة العالم "FIA KZ" للكارتينغ في إيطاليا بين سائقين على خلفية استبعاد السائق الإيطالي لوكا كوربيري من السباق بسبب مخالفة.

وتطور الإشكال عندما رمى السائق لوكا كوربيري الجناح الأمامي على منافسه أثناء السباق معرضا حياة المتسابقين للخطر.

ولم ينته السائق الإيطالي البالغ 23 عاما بل انتظر الفرصة عند توقف السيارات للصيانة، قبل أن يفاجئ منافسه بمهاجمته والارتماء عليه، وتوجيه ضربة له، قبل تدخل بقية السائقين.

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وكان كوربيري ضحية لحادث في اللفة رقم 25، بعد أن اصطدم به مواطنه باولو إبوليتو، وتسبب في خروجه المبكر من الدورة، لتلف سيارته بشكل شبه كامل، مما تسبب في غضبه بشكل غير مبرر.

ويواجه السائق الإيطالي عقوبات ثقيلة، قد تصل لحد حرمانه من المشاركة في المسابقات مجددا، وإلغاء رخصته لقيادة هذا النوع من السيارات، وذلك رغم اعتذاره عقب انتهاء المنافسة.

المصدر: edition.cnn

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