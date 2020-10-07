كفيتوفا تحجز مقعدها في المربع الذهبي في "رولان غاروس"

قدمت التشيكية بترا كفيتوفا، المصنفة 11 عالميا، عرضا قويا لتتغلب على الألمانية لورا سيغموند، وتتأهل لنصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، اليوم الأربعاء.

ولم تشكل سيغموند، المصنفة 66 عالميا والتي ظهرت في الأسبوع الثاني بإحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة في مسيرتها، تحديا لكفيتوفا في المجموعة الأولى، التي خسرتها بنتيجة 6-3، لكنها قاومت في الثانية التي خسرتها أيضا بنفس النتيجة 6-3.

Air Petra ✈️@Petra_Kvitova s'envole vers les demi-finales grâce à une victoire en deux sets sur Siegemund 6-3 6-3. #RolandGarrospic.twitter.com/Zm3WtH59jM — Roland-Garros (@rolandgarros) October 7, 2020

ووصلت بذلك كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين، إلى المربع الذهبي في ملاعب "رولان غاروس" الرملية، للمرة الثانية منذ 2012، ولم تخسر أي مجموعة حتى الآن في البطولة الحالية التي شهدت خروج أعلى ثلاث مصنفات.

Air Petra ✈️@Petra_Kvitova s'envole vers les demi-finales grâce à une victoire en deux sets sur Siegemund 6-3 6-3. #RolandGarrospic.twitter.com/Zm3WtH59jM — Roland-Garros (@rolandgarros) October 7, 2020

وتلتقي اللاعبة التشيكية في المربع الذهبي مع الفائزة من مواجهة الأمريكيتين دانييلي كولينز وصوفيا كينين.

المصدر: وكالات