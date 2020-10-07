بينها لقاء مثير بين البرتغال وإسبانيا.. جدول مواعد أبرز المباريات الدولية الليلة

تخوض العديد من المنتخبات الأوروبية مساء اليوم الأربعاء، مباريات دولية ودية ضمن استعداداتها لاستئناف منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وفيما يلي مواعيد أبرز المباريات الدولية الليلة في القارة العجوز، حسب توقيت مكة المكرمة:

النمسا # اليونان – الساعة 21:30

بولندا # فنلندا – الساعة 21:45

إيطاليا # مولدوفا - الساعة 21:45

ألمانيا # تركيا - الساعة 21:45

هولندا # المكسيك - الساعة 21:45

البرتغال # إسبانيا - الساعة 21:45

سويسرا # كرواتيا - الساعة 21:45

فرنسا # أوكرانيا – الساعة 22:10

تجدر الإشارة إلى أن منافسات دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية ستستأنف يوم السبت المقبل.

المصدر: RT