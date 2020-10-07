لحظة وفاة مدرب فارسكور المصري أثناء مباراة لفريقه في دمياط (فيديو)

لفظ أكرم حفيلة، مدرب فريق فارسكورالمصري، الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة أثناء قيادته مباراة فريقه أمام الروضة،ا لمؤهلة للتصفيات النهائية لدوري المصري القسم الثالث، عقب تعرضه لأزمة قلبية.

وفوجىء الجميع بعد إحراز فريقه "فارسكور" الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بفوزه 2-1، بسقوط المدرب البالغ 51 عاما، مغشيا عليه في الدقيقة الـ35 من عمر الشوط الأول.

وحاول اللاعبون إنقاذه قبل أن يتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

آخر لقطات الكابتن "أكرم حفيلة" مدرب نادي "فارسكور" قبل وفاته بدقائق أثناء المباراة أمام نادي "الروضة" في دوري الدرجة الرابعة .

الكابتن "أكرم" سقط "مغشي عليه" قبل نهاية الشوط الأول بدقائق وكانت النتيجة تشير لتقدم فريقه "فارسكور" بنتيجة (2-0) .

وما تدري نفس بأي أرض تموت 👌 pic.twitter.com/OU5QV2Lb6L — A7〽️ED (@ahmedbosca) October 7, 2020

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يذكر أن فريق فارسكور بفوزه بنتيجة المباراة تأهل ليلعب دورة رباعية مع أوائل مناطق الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء، من دور واحد على ملاعب محايدة، يصعد منها الأول والثاني لدوري القسم الثالث.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"