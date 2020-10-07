 
مباشر

لحظة وفاة مدرب فارسكور المصري أثناء مباراة لفريقه في دمياط (فيديو)

الرياضة

لحظة وفاة مدرب فارسكور المصري أثناء مباراة لفريقه في دمياط (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ovwz

لفظ أكرم حفيلة، مدرب فريق فارسكورالمصري، الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة أثناء قيادته مباراة فريقه أمام الروضة،ا لمؤهلة للتصفيات النهائية لدوري المصري القسم الثالث، عقب تعرضه لأزمة قلبية.

وفوجىء الجميع بعد إحراز فريقه "فارسكور" الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بفوزه 2-1، بسقوط المدرب البالغ 51 عاما، مغشيا عليه في الدقيقة الـ35 من عمر الشوط الأول.

وحاول اللاعبون إنقاذه قبل أن يتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

إقرأ المزيد
بالصور.. صلاح
بالصور.. صلاح "الإنسان" يظهر مجددا في ليفربول

 يذكر أن فريق فارسكور بفوزه بنتيجة المباراة تأهل ليلعب دورة رباعية مع أوائل مناطق الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء، من دور واحد على ملاعب محايدة، يصعد منها الأول والثاني لدوري القسم الثالث.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا