حملة سحب الثقة تقترب من هزيمة رئيس برشلونة

قرر مجلس إدارة برشلونة، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، عقد اجتماع استثنائي خلال الأسبوع القادم، من أجل مناقشة ملف يتعلق بعملية حجب الثقة عن الرئيس، التي يقودها عدد من أعضاء النادي.

وقامت حملة سحب الثقة من بارتوميو بجمع التواقيع اللازمة من أجل سحب الثقة منه، مما يعكس حالة الرفض التام لتواجده بالنادي.

وأكدت تقارير صحفية أن اللجنة المسؤولة عن صحة التواقيع، كشفت أن الأصوات الصحيحة وصلت إلى الرقم 16520 ، وهو العدد المطلوب من أجل إجراء الاستفتاء على رحيل بارتوميو.

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وسيتم إجراء تصويت نهائي يشارك فيه 10% من أعضاء النادي الكتالوني (على الأقل)، على أن تحصل عملية حجب الثقة على موافقة ثلثي الأعضاء المشاركين في هذا التصويت للإطاحة به، أو سيكون لازما عليه تقديم استقالته من منصبه.

وأوضحت التقارير أنه بمجرد إعلان الاستفتاء، سيكون على اللجنة بدء عملية التصويت في فترة تتراوح بين 10 إلى 20 يوم عمل.

وفي حالة الوصول إلى قرار الإطاحة ببارتوميو، سيتم تشكيل لجنة برئاسة كارليس توسكيتس، لتنظيم عملية الانتخابات المبكرة.

ووفقا لـ"راديو كتالونيا"، فإنه من المقرر عقد اجتماع استثنائي لمجلس إدارة برشلونة يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الأسبوع المقبل، للتفكير فيما إذا كانوا سيسلكون طريق الاستفتاء، أو تقديم الاستقالة عاجلا.

يذكر أن حملة سحب الثقة انطلقت نهاية الموسم الماضي، عقب الخسارة التاريخية لبرشلونة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-8 ضمن منافسات دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

المصدر: "وكالات"