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بالصور.. صلاح "الإنسان" يظهر مجددا في ليفربول

الرياضة

بالصور.. صلاح
AFP SHAUN BOTTERILL
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نشرت صحيفة "ذا صن"، تقريرا حول واقعة إنسانية قام بها النجم المصري محمد صلاح أثناء تواجده في إحدى محطات الوقود، عقب فوز فريقه على أرسنال 3-1 ضمن الدوري الإنجليزي، الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن صلاح تدخل عندما لاحظ مجموعة من الفتيان تقوم بمضايقة رجل بلا مأوى، ويدعى ديفيد كريغ.

وأوضح كريغ في تصريح للصحيفة البريطانية، أنه تعرض لمضايقات وسخرية من بعض الفتيان، لأنه طلب المساعدة منهم.
وقال كريغ البالغ 50 عاما: "كان مو (محمد صلاح) رائعا تماما، كما هو مع ليفربول على أرض الملعب".

بالصور.. صلاح
thescottishsun
بالصور.. صلاح
thescottishsun

وتابع:"سمع ما كانت تقوله لي مجموعة من الفتيان، ثم التفت إليهم وقال: ربما تكونون أنتم مكانه في غضون بضع سنوات".

وأتم الرجل:"مو بطل حقيقي في عيني وأريد أن أشكره".

بالصور.. صلاح
thescottishsun
بالصور.. صلاح
thescottishsun
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وأكد كريغ أن صلاح منحه 100 جنيه إسترليني لمساعدته، بعدما ذهب لماكينة الصراف الآلي، قائلا: "صلاح بطل واقعي في عيني أشكره على كل شيء".

والتقطت كاميرات المراقبة المتواجدة في محطة البنزين اللفتة اللطيفة من "الفرعون".
وأوضح التقرير أن كريج بلا مأوى منذ سنوات وينام في مكان قريب من ملعب

"أنفيلد".

المصدر: thescottishsun

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