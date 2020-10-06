دوبوا يغيب عن تشكيلة منتخب فرنسا بعد إصابته بكورونا

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء، إن مسؤولي المنتخب استبعدوا المدافع ليو دوبوا، بعد إصابته بكورونا، مؤكدين أنه سيغيب عن المباريات الدولية المقبلة لخضوعه للعزل الذاتي.

وسيغيب الظهير الأيمن البالغ من العمر 26 عاما عن مباراة ودية لمنتخب فرنسا غدا الأربعاء أمام أوكرانيا في ملعب فرنسا الدولي، وأيضا عن مباراتي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال يوم الأحد المقبل، وكرواتيا في الـ14 من الشهر الجاري.

ولعب دوبوا، الذي يدافع عن ألوان نادي أولمبيك ليون، خمس مباريات مع المنتخب الفرنسي حتى الآن.

المصدر: رويترز