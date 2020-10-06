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الاتحاد الأوروبي ينقل مباراتي أرمينيا وأذربيجان على خلفية معارك قره باغ

الرياضة

الاتحاد الأوروبي ينقل مباراتي أرمينيا وأذربيجان على خلفية معارك قره باغ
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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاثاء نقل مباراتين في مسابقة دوري الأمم وإلغاء مباراة ودية أخرى بسبب المعارك الدامية بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ.

وقال يويفا في بيان له: "بعد تقييم الوضع في أرمينيا وأذربيجان" ومراعاة لـ"آخر التطورات في البلدين"، تم نقل مباراة أرمينيا وجورجيا التي كانت مقررة في يريفان ضمن منافسات المجموعة الثانية للمستوى الثالث إلى تيشي في بولندا وأبقى على موعدها نفسه الأحد.

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وأضاف البيان أن مباراة أذربيجان وقبرص، ضمن المجموعة الأولى للمستوى الثالث أيضا في دوري الأمم والتي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء 13 أكتوبر في باكو، نقلت أيضا إلى إلباسان في ألبانيا.

كما ألغى الاتحاد مباراة أرمينيا والبانيا الودية التي كانت مقررة يوم الأربعاء في يريفان.

المصدر: "وكالات"

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