رسميا.. الإعلان عن عقوبة نجم الزمالك ساسي "المغلظة"

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، رسميا، عقوبة التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، على خلفية أحداث مباراة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز.

وقررت اللجنة إيقاف ساسي 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بدءا من المباراة التالية للمواجهة التي تم طرده منها أمام المصري، وذلك لما بدر منه خلالها على النحو المفصل في تقريري حكم ومراقب تلك المباراة.

وكان الدولي التونسي قد اعترض بشدة على الحكم لعدم احتساب أخطاء لصالحه، ثم استمر غضب ساسي حتى قام بخلع السماعة من أذن أمين عمر والذي لم يتردد في منحه البطاقة الحمراء بعد ذلك.

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وقد أثارت الواقعة جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أعلن فيه الزمالك من خلال رئيسه مرتضى منصور توقيعه عقوبة تاريخية بحق نجمه الأول.

كما تقرر أيضا في إطار عقوبات المباراة نفسها إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك مباراة واحدة و50 ألف جنيه غرامة اعتبارا من 6 أكتوبر 2020 لما بدر منه وفقا لتقريري الحكم والمراقب.

وتغريم المصري 50 ألف جنيه لما بدر من الحضور في المباراة نفسها.

كما قررت اللجنة إيقاف محمد ابراهيم مدرب نادي الاتحاد السكندري 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لما بدر منه في مباراة طلائع الجيش، وفقا لتقريري حكم ومراقب المباراة.

وتم إيقاف علاء عبد العال المدير الفني لفريق بتروجيت 3 مباريات وغرامة مالية 50 ألف جنيه لما بدر منه في مباراة فريقه مع كوكاكولا بمسابقة القسم الثاني للدوري.

المصدر: وسائل الإعلام المصرية