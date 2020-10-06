كولينز تنهي مغامرة التونسية أُنس جابر في "رولان غاروس"

أنهت الأمريكية دانييلي كولينز، مسيرة التونسية أُنس جابر في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، بفوزها عليها بمجموعتين لواحدة، في الدور الرابع، اليوم الثلاثاء.

وحسمت الأمريكية المصنفة 57 عالميا، المباراة لمصلحتها بنتيجة 6-4، 4-6 و6-4.

What a feeling!



Danielle Collins reaches her first Roland-Garros quarter-final 6-4 4-6 6-4 over Jabeur. Plays fellow American Kenin next.#RolandGarrospic.twitter.com/gdilo1Nd5t — Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020

وستلعب كولينز في الدور ربع النهائي مع مواطنتها، صوفيا كينين، المرشحة الرابعة للقب، التي تأهلت على حساب الفرنسية فيونا فيرو، بفوزها عليها بواقع 2-6، 6-2، و6-1.

وكانت أُنس البالغ عمرها 26 عاما والمصنفة 35 عالميا، حققت إنجازا تاريخيا بوصولها للدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة، للمرة الأولى في مسيرتها، إذ أصبحت أول عربية تبلغ هذا الدور.

المصدر: RT