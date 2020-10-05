بعدما أثار الجدل بطريقة احتمائه من كورونا.. مارادونا يخضع لمسحة للكشف عن الفيروس

قال ماتياس مورلا، محامي أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، اليوم الاثنين، إن النجم الأرجنتيني السابق والمدرب الحالي لنادي خيمناسيا لا بلاتا، خضع لمسحة للكشف عن فيروس كورونا.

ونشر مورلا، صورة لعامل صحي يجري مسحة لمارادونا في منزله.

وتوقع مورلا صدور نتيجة فحص المهاجم السابق في غضون 24 ساعة.

Cumpliendo con los protocolos y para tranquilidad de Diego y de su familia, Maradona fue hisopado este mediodia en su domicilio. Los resultados estarán en las próximas 24 horas. pic.twitter.com/BTCLVgyc0c — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) October 5, 2020

وكان مارادونا، أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر خلال قيادته من مقاعد البدلاء لفريقه في إحدى المباريات، وهو يرتدي قناعا يغطي كامل وجهه وجزءا من رأسه لحماية نفسه من العدوى بكورونا.

Maradona and his son aren't taking any risks with COVID 👨‍🚀



(via @TNTSportsLA) pic.twitter.com/ZfOOo8US1a — Bleacher Report (@BleacherReport) September 30, 2020

ولم يتضح حينها ما إذا كان القناع يسبب إزعاجا لمارادونا أو يحول دون قيامه بعمله على أحسن وجه، ولكن اللاعب المعتزل تعرض لسخرية واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نشروا عدة صور للأسطورة الأرجنتيني بالقناع الغريب.

المصدر: وكالات