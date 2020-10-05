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بعدما أثار الجدل بطريقة احتمائه من كورونا.. مارادونا يخضع لمسحة للكشف عن الفيروس

الرياضة

بعدما أثار الجدل بطريقة احتمائه من كورونا.. مارادونا يخضع لمسحة للكشف عن الفيروس
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قال ماتياس مورلا، محامي أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، اليوم الاثنين، إن النجم الأرجنتيني السابق والمدرب الحالي لنادي خيمناسيا لا بلاتا، خضع لمسحة للكشف عن فيروس كورونا.

ونشر مورلا، صورة لعامل صحي يجري مسحة لمارادونا في منزله.

وتوقع مورلا صدور نتيجة فحص المهاجم السابق في غضون 24 ساعة.

وكان مارادونا، أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر خلال قيادته من مقاعد البدلاء لفريقه في إحدى المباريات، وهو يرتدي قناعا يغطي كامل وجهه وجزءا من رأسه لحماية نفسه من العدوى بكورونا.

ولم يتضح حينها ما إذا كان القناع يسبب إزعاجا لمارادونا أو يحول دون قيامه بعمله على أحسن وجه، ولكن اللاعب المعتزل تعرض لسخرية واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نشروا عدة صور للأسطورة الأرجنتيني بالقناع الغريب.

 المصدر: وكالات

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