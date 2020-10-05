رونالدو يواصل نشاطه في "إنستغرام" قبل التحاقه بمنتخب البرتغال (صورة)

استغل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فترة راحته، لقضاء الوقت مع أسرته الصغيرة.

ونشر الدولي البرتغالي عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة له برفقة صديقته وأطفاله الأربعة، وهم يتناولون وجبة الإفطار، وعلق قائلا: "صباح الخير".

وكان من المفترض أن يخوض رونالدو وزملاؤه في نادي يوفنتوس أمس الأحد، مباراة قوية ضد نابولي لحساب الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ولكن ذلك لم يحدث بعد إلغاء المواجهة لعدم تمكن نادي نابولي من الحضور إلى الملعب.

وكانت السلطات المحلية في مدينة نابولي أصدرت بيانا رسميا، أصرت فيه على عدم وجود الظروف اللازمة للسماح لنابولي بالسفر بأمان تام إلى مدينة تورينو، التي كانت ستحتضن مواجه الفريق ضد يوفنتوس.

وينتظر أن يلتحق رونالدو بمنتخب بلاده، الذي سيخوض مواجهتين قويتين في الدوري الأوروبي يومي 11 و14 من الشهر الحالي، أمام كل من فرنسا والسويد، ولكن قبل ذلك سيجري منتخب البرتغال مباراة ودية ضد إسبانيا بعد غد الأربعاء، ولكن مشاركة "الدون" في هذا اللقاء تبقى مستبعدة إلى حد كبير.

المصدر:RT