الروسي روبليف يقلب الطاولة على فوسوفيكس في "رولان غاروس"

قلب الروسي أندريه روبليف، تأخره بمجموعة أمام المجري مارتون فوسوفيكس، إلى فوز بثلاث مجموعات لواحدة، في مباراة جمعتهما اليوم الاثنين، في الدور الرابع لبطولة "رولان غاروس" للتنس.

وخسر الروسي المجموعة الأولى بعد اللجوء إلى شوط كسر الإرسال، بنتيجة 6-7، قبل أن ينتفض ويكسب المجموعات الثلاث التالية، بواقع 7-5، 6-4، و7-6.

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها روبليف لدور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس"، البالغ مجموع جوائزها نحو 38 مليون يورو، علما بأن أفضل نتيجة له في البطولات الأربع الكبرى، كانت بلوغه ربع نهائي نسخة العام الحالي من أمريكا المفتوحة.

ويلتقي روبليف البالغ عمره 22 عاما والمصنف الـ13 في البطولة الفرنسية، في الدور المقبل مع النجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المرشح السادس للقب، والذي تأهل على حساب البلغاري غريغوري ديميتروف، بفوزه عليه، بنتيجة 6-3، 7-6، و6-2.

المصدر: تاس