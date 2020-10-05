فيلاش بواش ينتقد حكمة مواجهة فريقه: "أنت لست في المستوى المطلوب"

وجه أندريه فيلاش بواش، مدرب مارسيليا انتقاداته لحكمة مباراة فريقه أمام مضيفه أوليمبيك ليون، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليغ A".

وشهدت الدقيقة (19) حالة طرد لمحرز هدف التقدم لمارسيليا، ديميتري باييه، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة، إثر رجوع حكم اللقاء لتقنية الـ"VAR".

وتلقى فيلاش بواش البالغ 42 عاما، إنذارا من حكمة المباراة، ستيفاني فرابارد، لانتقاده لها علانية خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، بقوله: "إنها ليست حتى ركلة جزاء، أنت لست في المستوى المطلوب، فهذا غير طبيعي"، قبل أن ترد عليه حكمة اللقاء برفع البطاقة الصفراء في وجهه.

André Villas-Boas, au moment de prendre un carton jaune par Stéphanie Frappart :



"Tu fais des erreurs, il n'y a pas penalty. Tu n'as pas le niveau !"



via @telefoot_chaine#TeamOM#OLOMpic.twitter.com/KJSjUkkIyY — Fanatic0M (@Fanatic0M) October 4, 2020

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وعقب المباراة، خلال المؤتمر الصحفي، تمكن المدرب البرتغالي من الاعتراف بأخطائه: "عدنا إلى الفيديو في النهاية وركلة الجزاء صحيحة.. وفيما يتعلق بالطرد لا يوجد ما يقال حقا، لقد غير مسار المباراة بالنسبة لنا".

ونجح اللاعب حسام عوار من إدراك هدف التعادل في الدقيقة (28) لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء.



وبهذه النتيجة، رفع مارسيليا رصيده من النقاط إلى 9، في المركز العاشر، كما ارتفع رصيد ليون إلى 7 نقاط، في المركز الـ14.

يذكر أن الحكمة، فرابارد، سبق لها قيادة مباراة كأس السوبر الأوروبي 2019 بين ليفربول وتشيلسي.

المصدر: sports.fr