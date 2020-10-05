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باريس سان جيرمان يستعير من بورتو لتعزيز وسطه

الرياضة

باريس سان جيرمان يستعير من بورتو لتعزيز وسطه
AFP CARLOS COSTA
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عزز باريس سان جيرمان خط وسطه بضمه البرتغالي دانيلو بيريرا من بورتو على سبيل الإعارة، وذلك بحسب ما أعلن بطل الدوري الفرنسي الاثنين في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

ووقع ابن الـ29 عاما الذي خاض 39 مباراة مع المنتخب البرتغالي، حتى 30 يونيو مع خيار التعاقد معه نهائيا.

ودافع بيريرا عن ألوان بورتو في 200 ومباراتين (19 هدفا) وتوج معه بلقب الدوري عامي 2018 و2020 والكأس السوبر البرتغالية (2018) وكأس الرابطة (2020).

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وسبق لسان جيرمان أن أعلن الأحد عن ضمه المهاجم الإيطالي الشاب مويس كين من إيفرتون الإنجليزي على سبيل الإعارة، من أجل تعويض رحيل هدافه التاريخي الأوروغوياني إدينسون كافاني والكاميروني إيريك ماكسيم شوبو-موتينغ.

وارتفع عدد القادمين الى فريق المدرب الألماني توماس توخيل هذا الصيف إلى أربعة حتى الآن، بعد الإيطالي الآخر الجناح أليساندرو فلورنتسي القادم من روما على سبيل الإعارة أيضا، والحارس الإسباني سيرخيو ريكو القادم من إشبيلية الذي أعاره الموسم الماضي للنادي الباريسي.

المصدر: "أ ف ب"

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