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شاهد.. السيارة التي أهداها إبراهيموفيتش لنفسه في عيد ميلاده الـ39

الرياضة

شاهد.. السيارة التي أهداها إبراهيموفيتش لنفسه في عيد ميلاده الـ39
MIGUEL MEDINA
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أهدى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي نفسه سيارة من نوع بورش 911 Targa 4S Heritage Design Edition، كنوع من المكافأة لكونه بلغ عامه الـ39.

ونشر النجم السويدي صورة السيارة الجديدة والتي بلغت قيمتها 210 آلاف يورو، عبر صفحته الشخصية على "إنستغرام" مرفقا إياها بعبارة "عيد ميلاد سعيد إبرا" متباهيا بنمط حياته الفارهة.

وحصل إبراهيموفيتش على السيارة ذات الإصدار المحدود  "بورش 911 تارجا 4s هيريتاج"، إذ طرحت شركة بورش 992 سيارة فقط  في جميع أنحاء العالم.

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Happy Birthday to Zlatan

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

شاهد.. السيارة التي أهداها إبراهيموفيتش لنفسه في عيد ميلاده الـ39
شاهد.. السيارة التي أهداها إبراهيموفيتش لنفسه في عيد ميلاده الـ39
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وفي حين أن علامة بورش الألمانية للسيارات الرياضية الفاخرة لا يوجد بين موديلاتها أي سيارة رخيصة، إلا سيارة زلاتان الجديدة تعد الأفضل في سلسلة 911 من حيث اللون "الكرزي" والمميزات.

فالطراز هذا الذي يعرف بالكامل باسم Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition، يملك محركا بقوة 450 حصانا، وهذه السيارة قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 3,8 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 304 كم/ساعة.

كما تتميز السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض بثماني سرعات ونظام دفع رباعي.

المصدر: صحيفة "آس" الإسبانية

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