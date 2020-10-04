شاهد.. لاعب يصر على خلع قميص خصمه بطريقة عنيفة و"كوميدية" في آن واحد

تغلب فريق هواتشيباتو، بفضل قوة وإصرار لاعبيه، على ضيفه كولو كولو في عقر داره، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

ويدين فريق هواتشيباتو بالفضل الكبير في انتصاره للاعبه، كلاوديو سيبولفيدا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 52 من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة لقطة طريفة، حيث أمسك سيزار فالينزويلا، بقوة بقميص أحد لاعبي فريق كولوكولو، وبالرغم من سقوطه على عشب الملعب ظل متمسكا به وينجر خلف خصمه لعدة أمتار، ولكنه أبى أن يتركه يمر، في مشهد مثير و"كوميدي" بنفس الوقت.

Colo-Colo v Huachipato: there are sneaky shirt-pulling fouls and there’s this pic.twitter.com/nwAHwMuGol — James Dart (@James_Dart) October 4, 2020

وتلقى سيزار فالينزويلا البطاقة الصفراء فقط إثر ذلك، في الدقيقة 43، بعكس زميله جوفري إسكوبار الذي تعرض للطرد، في الدقيقة 82، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

والملفت أن قميص لاعب كولو-كولو لم يتمزق، فمن أي شيء مصنوع؟، يمكن للشركة المنتجة أن تفتخر، وتستحق جائزة على متانة منتوجها!

ورفع فريق هواتشيباتو رصيده بعد هذا الفوز إلى 18 نقطة، ويحتل المركز العاشر في الدوري.

بينما توقف رصيد كولو كولو عند 9 نقاط فقط، ويشغل المركز السابع عشر قبل الأخير على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات