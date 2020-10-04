ميا خليفة تعلق على صورة "مثيرة" لزوجة لاعب روسي

نشرت الممثلة الروسية، أناستاسيا شوبسكايا، زوجة نجم المنتخب الروسي وفريق واشنطن كابيتالز الأمريكي لهوكي الجليد، ألكسندر أوفيتشكين، صور "مثيرة" نالت إعجاب رواد التواصل الجتماعي.

وتظهر أناستاسيا شوبسكايا، في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، وهي ترتدي معطفا واقيا من المطر باللون البيج الأنيق على جسدها العاري.

ونال المنشور إعجاب أكثر من 33 ألفا من المشتركين خلال عشرين ساعة، ومن بينهم بعض المشاهير، على سبيل المثال من روسيا، البطلة الأولمبية للتزحلق على الجليد، أديلينا سوتنيكوفا والمغنية غلوكوزا، وسيدة الأعمال ومقدمة البرامج ومنتجة الموسيقي، يانا رودكوفسكايا، زوجة النجم الروسي يفغيني بلوشينكو، بطل العالم في التزحلق على الجليد.

كما نالت الصورة إعجاب النجمة السينمائية السابقة، ميا خليفة، مشجعة فريق واشنطن كابيتالز للهوكي الذي يلعب في صفوفه ألكسندر أوفيتشكين.

instagram/nastyashubskaya

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ولدت ميا خليفة في 10 فبراير عام 1993 في لبنان، وعاشت فيه حتى عام 2000، قبل أن تنتقل مع عائلتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سكنت في مقاطعة "مونتغومري" في ولاية ماريلاند، وهي ممثلة إباحية أمريكية سابقة وناشطة في مواقع وسائل التواصل الإجتماعي.

يذكر أن ألكسندر أوفيتشكين، الذي تزوج من أناستاسيا شوبسكايا عام 2016 وأنجبا طفلين، خرج مع فريقه واشنطن من المرحلة الأولى للمنافسة على كأس ستانلي لهوكي الجليد.

المصدر: وكالات