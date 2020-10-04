اللجنة الأولمبية القطرية تتقدم رسميا بملفها لاستضافة "الآسياد"

تقدمت اللجنة الأولمبية القطرية رسميا، اليوم الأحد، للمجلس الأولمبي الآسيوي، بملفها لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030 "آسياد 2030".

وكشفت لجنة ملف الدوحة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 في وقت سابق، عن هوية وشعار ملف ترشح العاصمة القطرية لاستضافة النسخة الحادية والعشرين من "الآسياد".

ونشر حينها الشيخ، جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ورئيس لجنة ملف ترشح الدوحة للألعاب الآسيوية 2030، تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، جاء فيها: "تم الكشف عن هوية وشعار ملف الدوحة لاستضافة الألعاب الآسيوية لعام 2030.. حدث يضاف لأكثر من 500 حدث رياضي نظمته قطر خلال 15 سنة مضت .. الهوية والشعار تعبير عن مكانة الدوحة كعاصمة رياضية في المنطقة والعالم، وعن قيم الأصالة والمعاصرة في الرؤية القطرية ..".

تم الكشف اليوم عن هوية وشعار ملف الدوحة لاستضافة الألعاب الآسيوية #الدوحة_2030_هي_بوابتك حدث يضاف لأكثر من 500 حدث رياضي نظمته قطر خلال 15 سنة مضت ..

الهوية والشعار تعبير عن مكانة الدوحة كعاصمة رياضية في المنطقة والعالم وعن قيم الأصالة والمعاصرة في الرؤية القطرية ..@agdoha2030pic.twitter.com/x9bMGxvOMS — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) September 1, 2020

وتسعى الدوحة لاستضافة "الآسياد" للمرة الثانية في تاريخها، بعد أن استضافت النسخة الـ15 من الألعاب عام 2006.

المصدر: وكالات