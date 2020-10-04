حجر صحي لفريق يوفنتوس عشية مواجهته لنابولي

أعلن نادي يوفنتوس، أن لاعبيه وجهازه الفني وضعوا في الحجر الصحي، في إجراء لا يحرمهم من التدريب أو اللعب، وذلك عقب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه.

وقال حامل لقب الدوري الإيطالي في بيان نشره على موقعه أمس السبت: "يعلن نادي يوفنتوس أن الفحوص المنصوص عليها في البروتوكول المعمول به، أثبتت إصابة اثنين من الموظفين بفيروس كوفيد 19. المصابان ليسا من بين اللاعبين ولا أعضاء في الجهاز الفني أو الطبي، ورغم ذلك، وفقا للوائح والبروتوكول، دخل الفريق بأكمله، اعتبارا من هذه اللحظة (أمس السبت)، في عزل وقائي. سيسمح هذا الإجراء لجميع الأعضاء الذين جاءت نتائجهم سلبية (غير مصابين) بالاستمرار في المشاركة في التدريبات والمباريات، ولكن لن يسمح لهم بالتعامل مع أشخاص من خارج المجموعة".

وأكمل البيان: "سيظل النادي على اتصال دائم مع الجهات الصحية المختصة".

وعاد يوفنتوس في وقت لاحق، لينشر بيانا جديدا، أكد فيه أن الفريق سيتوجه في تمام الساعة 21:45 من مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة إلى ملعب "تورينو"، الذي سيحتضن مباراته ضد نابولي، في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A. — JuventusFC (@juventusfc) October 3, 2020

وكان يوفنتوس، حقق فوزا وتعادلا في أول مباراتيه هذا الموسم في الدوري الإيطالي، علما بأنه سيطر على لقب المسابقة في المواسم التسعة الأخيرة.

المصدر: .juventus.com