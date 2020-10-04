 
مباشر
عاجل
أذربيجان تعلن إصابة رئيس جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا بجروح بليغة

حجر صحي لفريق يوفنتوس عشية مواجهته لنابولي

الرياضة

حجر صحي لفريق يوفنتوس عشية مواجهته لنابولي
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ov4i

أعلن نادي يوفنتوس، أن لاعبيه وجهازه الفني وضعوا في الحجر الصحي، في إجراء لا يحرمهم من التدريب أو اللعب، وذلك عقب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه.

وقال حامل لقب الدوري الإيطالي في بيان نشره على موقعه أمس السبت: "يعلن نادي يوفنتوس أن الفحوص المنصوص عليها في البروتوكول المعمول به، أثبتت إصابة اثنين من الموظفين بفيروس كوفيد 19. المصابان ليسا من بين اللاعبين ولا أعضاء في الجهاز الفني أو الطبي، ورغم ذلك، وفقا للوائح والبروتوكول، دخل الفريق بأكمله، اعتبارا من هذه اللحظة (أمس السبت)، في عزل وقائي. سيسمح هذا الإجراء لجميع الأعضاء الذين جاءت نتائجهم سلبية (غير مصابين) بالاستمرار في المشاركة في التدريبات والمباريات، ولكن لن يسمح لهم بالتعامل مع أشخاص من خارج المجموعة".

وأكمل البيان: "سيظل النادي على اتصال دائم مع الجهات الصحية المختصة".

وعاد يوفنتوس في وقت لاحق، لينشر بيانا جديدا، أكد فيه أن الفريق سيتوجه في تمام الساعة 21:45 من مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة إلى ملعب "تورينو"، الذي سيحتضن مباراته ضد نابولي، في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان يوفنتوس، حقق فوزا وتعادلا في أول مباراتيه هذا الموسم في الدوري الإيطالي، علما بأنه سيطر على لقب المسابقة في المواسم التسعة الأخيرة.

المصدر: .juventus.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا