دجوكوفيتش يضرب موعدا مع الروسي خاتشانوف في "رولان غاروس"

واصل النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، تقدمه بنجاح في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، بفوزه على الكولومبي دانييل ريفيروز، بثلاث مجموعات دون رد أمس السبت.

واحتاج دجوكوفيتش لساعة واحدة و57 دقيقة، ليتغلب على ريفيروز بواقع 6-0، و6-3، و6-2.

Undisputed shot of the day from 🇨🇴 Daniel Elahi Galan! 👏



🎥: @rolandgarrospic.twitter.com/Gz8tSJQQRT — ATP Tour (@atptour) October 3, 2020

وعادل دجوكوفيتش، إنجاز الإسباني رافائيل نادال، بطل "رولان غاروس" 12 مرة، والأسطورة السويسري روجر فيدرر، ببلوغه الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة، للمرة الـ11 تواليا.

وسيخوض النجم الصربي اختبارا صعبا في الدور المقبل، حيث يواجه الروسي كارين خاتشانوف، المصنف الـ16 في البطولة، الذي أقصى التشيلي كريستيان غارين، بفوزه عليه بثلاث مجموعات لواحدة 6-2، و3-6، و6-4، و6-2.

المصدر: sportbox.ru