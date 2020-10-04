كافاني على مشارف الانضمام إلى مانشستر يونايتد

بات المهاجم الأوروغوياني، إدينسون كافاني، قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، في صفقة انتقال حر، بحسب تقارير صحفية إنجليزية وفرنسية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن كافاني سيوقع عقدا لمدة عامين للانتقال إلى ملعب "أولد ترافورد" في مانشستر، مقابل 210 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيا بعد حسم الضرائب.

وأصبح كافاني (33 عاما) من دون أي فريق منذ انتهاء عقده في يونيو الماضي مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، ما انعكس سلبا على مشواره مع منتخب بلاده، بعدما استبعد من تشكيلة الجولتين الأولى والثانية من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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وغادر المهاجم الدولي الأوروغوياني النادي الباريسي كأفضل هداف في تاريخه مع 200 هدف سجلها خلال سبعة أعوام قضاها في باريس.

وبإمكان كافاني أن يحسم مسألة انتقاله إلى أي ناد حتى بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية غدا الاثنين، كونه يتمتع بصفة لاعب حر، غير أن تقارير فرنسية أفادت بأن صفقة انتقاله إلى مانشستر يونايتد ستتم قبل إقفال باب الانتقالات.

وفي حال انتقاله إلى اليونايتد، فسيكون بإمكان كافاني أن يستهل مبارياته مع "الشياطين الحمر" أمام فريقه السابق سان جيرمان، في 20 من الشهر الحالي بباريس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة، ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات