معاقبة أحد أقوى أبطال العالم للملاكمة بالسجن لاعتدائه على عارضة أزياء وكلبها.. صور

تلقى بطل العالم السابق للملاكمة (WBO) للوزن خفيف الثقيل، الروسي سيرغي كوفاليف حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بسب الاعتداء على عارضة أزياء وكلبها.

ووفقا لشبكة TMZ Sports فقد "حُكم على سيرغي كوفاليف بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ. وقد أبرم الملاكم صفقة مع مكتب المدعي العام. أقر بالذنب لمشاركته في المشاجرة وإهانة الضحية. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الملاكم الخضوع لدورة في إدارة الغضب، ودفع 220 دولارا كرسوم قانونية. بينما لا تزال دعوى الجهة المدنية ضده لا تزال سارية".

ونقلت الشبكة عن جيمي فرونتز، قولها إنهما التقيا في حفل افتتاح صالة ألعاب للملاكمة. واستمر التعارف ووصل حتى القبلات، ولكن السيدة شعرت بأن كوفاليف أصبح عدوانيا للغاية وحاولت الابتعاد، فقام كوفاليف بركل كلبها وبدأ بضربها. وتعرضت فرونتز لكسر في الأنف وارتجاج في المخ وقطع في وجهها.

ووجهت جيمي فرونتز، في فبراير 2019، اتهامات لكوفاليف بالاعتداء عليها، ورفعت دعوى قضائية ضده، ووافق الملاكم على دفع 650 ألف دولار أمريكي. ومع ذلك، في يناير 2020، ذكرت الضحية أنها تلقت 250 ألف دولار فقط.

يذكر أن سيرغي كوفاليف، البالغ من العمر 37 عاما، فقد حزام منظمة الملاكمة العالمية للوزن الخفيف الثقيل (WBO)، إثر هزيمته في آخر نزال له أمام بطل العالم المكسيكي ساؤول ألفاريز "كانيللو".

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات