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تشيلسي يكرم وفادة ضيفه كريستال بالاس برباعية (فيديو)

الرياضة

تشيلسي يكرم وفادة ضيفه كريستال بالاس برباعية (فيديو)
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أكرم نادي تشيلسي وفادة ضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز رباعية "البلوز" كل من الإنجليزي بنجامين تشايلويل، والفرنسي كورت زوما، والإيطالي جورجينهو "هدفين من ركلتي جزاء"، في الدقائق 50، 66، 78، و82 على الترتيب.

ورفع تشيلسي بهذا الفوز، رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند ست نقاط في المرتبة السادسة.

المصدر: RT

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