تشيلسي يكرم وفادة ضيفه كريستال بالاس برباعية (فيديو)

أكرم نادي تشيلسي وفادة ضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز رباعية "البلوز" كل من الإنجليزي بنجامين تشايلويل، والفرنسي كورت زوما، والإيطالي جورجينهو "هدفين من ركلتي جزاء"، في الدقائق 50، 66، 78، و82 على الترتيب.

#الدوري_الانجليزي



تشلسي 1 : 0 كريستال بالاس ، تشيلويل pic.twitter.com/cdVNxAy3rZ — أهداف المباريات (@Goals_Matchs) October 3, 2020

#الدوري_الانجليزي



تشلسي 2 : 0 كريستال بالاس ، زوما pic.twitter.com/pByn0yc0vb — أهداف المباريات (@Goals_Matchs) October 3, 2020

#الدوري_الانجليزي



تشلسي 3 : 0 كريستال بالاس ، جورجينهو pic.twitter.com/3ddkm4j10O — أهداف المباريات (@Goals_Matchs) October 3, 2020

#الدوري_الانجليزي



تشيلسي 4 × 0 كريستال بالاس .. هدف جورجينهو من ضربة جزاء pic.twitter.com/lvZu8Unblf — أهداف المباريات (@Goals_Matchs) October 3, 2020

ورفع تشيلسي بهذا الفوز، رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند ست نقاط في المرتبة السادسة.

المصدر: RT