إيقاف هداف برسيبوليس الإيراني قبل ساعات من مواجهة النصر السعودي

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، إيقاف عيسى آل كثير، نجم نادي برسيبوليس الإيراني، عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لستة أشهر، بأثر فوري.

كما قررت اللجنة أيضا تغريم اللاعب عشرة آلاف دولار، معتبرة أنه قام بتصرف يحتوي على تمييز، خلال مباراة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام باختاكور الأوزبيكي يوم 30 سبتمبر الماضي، في العاصمة القطرية الدوحة.

بيان إعلامي | قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إيقاف عيسى آل كثير لاعب نادي بيرسيبوليس الإيراني عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهرhttps://t.co/8IHHKUXIzm — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) October 3, 2020

وتنص المادة 58.1 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق، على أن أي شخص يقوم بالتعدي على كرامة شخص أو مجموعة أشخاص، من خلال كلمات أو تصرفات تتضمن ازدراء أوتمييزا أو تشويه سمعة، يعتبر قد ارتكب مخالفة.

يشار إلى أن المهاجم الإيراني صاحب الـ30 عاما، هو هداف برسيبوليس في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، برصيد أربعة أهداف، وغيابه سيكون مؤثر جدا على هجوم الفريق خلال مواجهة النصر السعودي، مساء اليوم في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

المصدر: وكالات