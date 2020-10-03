الروسي روبليف يتخطى أندرسون ويبلغ الدور الرابع في "رولان غاروس"

شق الروسي أندريه روبليف، طريقه بنجاح إلى الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، بفوزه اليوم السبت على الجنوب إفريقي، كيفن أندرسون، بثلاث مجموعات دون رد.

واحتاج النجم الروسي المصنف 14 في البطولة، لساعة واحدة و36 دقيقة، ليتغلب على أندرسون، بواقع 6-3، و6-2، و6-3.

وينتظر روبليف البالغ عمره 22 عاما، في الدور الرابع، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم السبت، بين المجري مارتون فوسوفيكس، والبرازيلي تياغو مونتيرو.

المصدر: sportbox.ru