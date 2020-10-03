رسميا.. فريق آل الشيخ يفسخ عقد نجل زيدان تمهيدا لانتقاله لفريق مغربي

أعلن نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، الذي يملكه المستشار السعودي تركي آل الشيخ، فسخ تعاقده مع إنزو زيدان، نجل النجم الفرنسي السابق والمدرب الحالي لريال مدريد، زين الدين زيدان.

وقال ألميريا في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر" أمس الجمعة: "فُسخ التعاقد بين نادي ألميريا وإنزو زيدان بالتراضي بين الطرفين.. نتمنى لك التوفيق يا إنزو".

UD Almería and Enzo have reached a mutual agreement to terminate their contractual relationship. Good luck Enzo! pic.twitter.com/izVeiDtHZb — UD Almería (@UDAlmeria_Eng) October 2, 2020

وتؤكد هذه الخطوة، تصريحات النجم البرازيلي الكبير، روبرتو كارلوس، الذي قال في وقت سابق في مقطع فيديو، إن موكله إنزو، سينتقل لنادي الوداد المغربي.

وقال كارلوس حينها: "الوداد أثبت أنه ناد كبير، وقد كان محترفا في التفاوض، بالفعل اتفقنا على انتقال إنزو زيدان لهذا العملاق مع السيد سعيد الناصيري (رئيس الوداد)، لا أجيد الحديث باللغة الإنجليزية، لكن ما أود قوله هو أنني سررت بالتفاوض مع ناد كبير اسمه الوداد".

Beaking

Enzo Zidane joins #Wydad.

Source: his agent Roberto Carlos pic.twitter.com/pQHACi9rUe — Jalal Bounouar (@BounouarJalal) September 24, 2020

وكان إنزو البالغ عمره 25 عاما، تدرج في الفئات العمرية لنادي ريال مدريد، قبل أن يشارك مع الفريق الأول في العام 2016، ولكن سرعان ما رحل عن الفريق الملكي، ليتنقل بعدها بين عدة أندية أوروبية، قبل أن يستقر به المطاف في نادي ألميريا، الذي تعاقده معه في يناير الماضي.

المصدر: موقع نادي ألميريا