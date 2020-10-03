شاهد.. حركة مثيرة أثناء نقاش حاد بين الحكم وميسي

التقطت الكاميرات لقطة مثيرة لقائد برشلونة، ليونيل ميسي، مع الحكم الذي أدار مباراة "البارسا" وسيلتا فيغو، يوم الخميس الماضي، في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ميسي كان غاضبا من الحكم كارلوس ديل سيرو، بسبب طرده لمدافع برشلونة، كليمان لينغليه، قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي نجح فيها "البارسا" في تحقيق نتيجة الفوز بثلاثية نظيفة.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه لينغليه، ليطرده في الدقيقة 42، لاستخدامه ذراعه لإيقاف لاعب سيلتا فيغو، دينيس سواريز.

واعترض ميسي ومجموعة من لاعبي برشلونة بشدة على قرار الحكم.

وبعد الاحتجاجات على أرض الملعب، أظهرت لقطات نشرتها قناة "موفيستار" من داخل الممر المؤدي إلى غرفة الملابس، ميسي، وزميله جيرارد بيكيه، والمدرب رونالد كومان، وهم يتناقشون مع الحكم بين الشوطين.

Lionel Messi was caught on camera clashing with referee in the tunnel after Barcelona red card😳#CeltaBarca



📸 @MirrorFootballpic.twitter.com/L1SOVdUqUy — VBET News (@VBETnews) October 2, 2020

وشوهد الحكم كارلوس ديل سيرو، وهو يشرح قراره ولماذا طرد لينغليه، حيث أمسك بذراع ميسي ليكرر الحركة التي قام بها المدافع قبل طرده.

المصدر: .mirror.co.uk