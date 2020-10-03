مدافع مارسيليا يتلقى تهديدات بالقتل بعد واقعته مع نميار

كشف الإسباني ألفارو غونزاليس، مدافع مارسيليا، أنه تلقى تهديدات بالقتل، بعد اتهامه بتوجيه إهانات عنصرية لنجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، خلال مباراة فريقيهما في الشهر الماضي.

وقال غونزاليس في تصريحات صحفية: "في المباراة استمتعت كثيرا، لأنها كان أول كلاسيكو لي في فرنسا، ولأنني لم أستطع المشاركة في مباراة الموسم الماضي".

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وأضاف: "أدركت ما يحدث عندما عدنا إلى مارسيليا، بدأت الرسائل في الوصول إلي، تلقيت أكثر من مليوني رسالة على تطبيق واتساب بكل أشكال التهديد، وبلغات مختلفة".

وأردف المدافع الإسباني: "احتوت الرسائل على صور لسياراتنا، وأخبروني أنهم سيأتون إلى منزلي لقتلي ولقتل والديّ في المتجر الذي يعملان فيه.. كنت مرعوبا، وقضيت ليال دون نوم".

وأوضح: "تأثير نيمار كبير للغاية، حتى هو لا يدرك تداعيات ما هو قادر على فعله. مررنا بوقت عصيب".

وأكمل: "لا يمكنك أبدا أن تعيش في مارسيليا لو كنت عنصريا".

لقطة طرد نيمار كاملة 😅 pic.twitter.com/BnJ5fJuUr6 — اهداف GOALS (@GOALS29070515) September 13, 2020

وكان نيمار زعم في وقت سابق بأن مدافع مارسيليا غونزاليس وجه إليه عبارات عنصرية خلال مباراة فريقيهما في كلاسيكو فرنسا، ووصفه فيها بـ"القرد القذر" و"الأسود الملعون"، وهو ما أفقد النجم البرازيلي أعصابه في تلك المواجهة، ليعتدي على المدافع الإسباني ويتعرص بعدها نيمار للطرد.

وفتحت الرابطة الفرنسية لكرة القدم تحقيقات بعد تلك الاتهامات، وبرأت فيما بعد غونزاليس من تهمة العنصرية.

المصدر: وكالات