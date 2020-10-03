نادال يواصل حملة الدفاع عن لقبه في "رولان غاروس" ويصعد إلى ثمن النهائي

واصل الإسباني رافائيل نادال، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة "رولان غاروس"، إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، وبلغ ثمن النهائي، بعد فوزه أمس الجمعة على الإيطالي ستيفانو ترافاليا.

وفرض النجم الإسباني، الفائز بلقب "رولان غاروس" 12 مرة ( رقم قياسي)، سيطرته على منافسه الإيطالي، ليتغلب عليه بنتيجة 6-1، و6-4، 6-0، في مباراة استغرقت ساعة واحدة و35 دقيقة.

وقال نادال، المصنف ثانيا عالميا، بعد هذا الفوز: "قدمت أفضل مباراة لي في رولان غاروس. لقد لعبت بقوة أكبر مما كنت عليه في المباريات السابقة، وأنا سعيد جدا بذلك. أتقدم إلى الشبكة في كثير من الأحيان، وكان إرسالي جيدا.. أحتاج إلى مواصلة العمل الجيد ومحاولة التحسن كل يوم".

ويسعى نادال (34 عاما) إلى حصد لقبه الـ13 في "رولان غاروس"، والـ20 في البطولات الأربع الكبرى، لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة السويسري، روجر فيدرر، المتوج بـ20 لقبا في البطولات الكبرى، والغائب عن البطولة الحالية بسبب الإصابة.

🎶 Jumpin' Jumpin' 🎶



Rafael Nadal is through in straights and sets a R16 date with Korda.#RolandGarrospic.twitter.com/EpK19FKoqp — Roland-Garros (@rolandgarros) October 2, 2020

ويقابل نادال في الدور المقبل، الأمركي سيباستيان كوردا، الذي تأهل على حساب الإسباني بدرو مارتينيس، بفوزه عليه بنتيجة 6-4 و6-3 و6-1.

المصدر: championat.com