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رونالدو "الطائر" يوجه إنذارا شديد اللهجة لنابولي قبل القمة بصورة من تدريبات يوفنتوس

الرياضة

رونالدو
AFP Tiziana FABI
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حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورة جديدة من تدريبات "البيانكونيري"، استعدادا لمواجهة نابولي، الأحد المقبل.

ونشر رونالدو صورة عبر حسابه الشخصي في موقع "إنستغرام"، والتي ظهر فيها وهو "يطير" في الهواء لتسديد الكرة بالرأس، معلقا بعبارة: "اللعبة هي انعكاس للتدريب!..."، ليؤكد بذلك على جاهزيته التامة لـ"موقعة" نابولي المرتقبة.

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ويستعد يوفنتوس لمباراته المرتقبة أمام ضيفه نابولي التي ستجمعهما يوم الأحد المقبل، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، وذلك في قمة منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

المصدر: "instagram/cristiano" 

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