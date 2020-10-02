باريس سان جيرمان يمطر شباك أنجيه بالأهداف (فيديو)

دك باريس سان جيرمان شباك ضيفه أنجيه بسداسية، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "الليغ1".

ووقع على ثلاثية أصحاب الأرض "الأمراء" كل من اللاعبين، الإيطالي أليساندرو فلورينزي (د. 7)، البرازيلي نيمار دا سيلفا (د. 36 و47)، والألماني جوليان دراكسلر (د. 57)، والسنغالي إدريسا غاي (د. 71)، والفرنسي كيليان مبابي (د. 84).

بينما سجل المدافع الإيفواري إسماعيل تراوري هدف أنجيه اليتيم، في الدقيقة 52 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "حـديقة الأمراء - Parc des Princes ".

وواصل باريس سان جيرمان بذلك صحوته محققا انتصاره الرابع على التوالي بعد هزيمتين متتاليتين، ورفع رصيده إلى 12 نقطة، وتقدم إلى مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، مني أنجيه بالهزيمة الثالثة مقابل ثلاثة انتصارات أيضا، وتجمد رصيده عند 9 نقاط، ويشغل المركز الثامن حتى الآن على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT